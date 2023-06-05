Обміняла "Ваньку" на Suzuki, а не "Ладу": вдова окупанта Постнова раділа автівці за його смерть
Вдова російського полковника Сергія Постнова отримала автомобіль як компенсацію за смерть чоловіка на війні в Україні. Дружина окупанта не приховувала радості, адже це виявилася не "скрєпна" машина від "АвтоВАЗу", а іномарка.
У Москві 27 травня пройшла акція "Ми пам'ятаємо", на якій родичам загарбників давали автівки. Серед них була й вдова ліквідованого Сергія Постнова Катерина. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Яку машину отримала Постнова
Дружині Сергія Постнова подарували ключі від легковика Suzuki Baleno. Перше покоління цих моделей вироблялося у 1995 – 2002 роках. Друге покоління з'явилося у 2015 році. Судячи з кадрів, інші вдови у той день теж отримали такі машини.Зверніть увагу! Сергій Постнов також був російським пропагандистом. Він працював у пресслужбі росгвардії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей окупант воював на боці ворога протягом 4 місяців. До своєї ліквідації він встиг побувати у Гостомелі, а також у Луганській та Харківській областях.
Як відреагувала вдова окупанта
Катерина Постнова помітно раділа подарунку. Адже вона отримала не якусь там мемну "Ладу Калину" від вітчизняного виробника, а модель від японської компанії.
У мережі з'явилося коротке інтерв'ю з нею. На кадрах можна почути, як вдова російського окупанта дякує за іномарку. Вона зазначає, що їй дуже приємно, та двічі каже про свою радість.
Катерина Постнова радіє компенсації за вбитого чоловіка: відео
Як Росія ставиться до родин загиблих солдатів
- Більшості сімей у Росії не так сильно пощастило з моральними компенсаціями, як цій дружині полковника. Так, у Читі жінці, чий син-окупант помер в Україні, дозволили посидіти за створеною на його честь партою.
- Ще один абсурдний випадок стався у Карачаєво-Черкесії. Жителька цього міста стала вдовою, оскільки її чоловік вирішив взяти участь у збройній агресії Росії проти нашої країни та теж був ліквідований. Як компенсацію за смерть їй подарували 2 білети до цирку.
- А напередодні 8 травня у місті Балашов, що розташоване у Саратовській області, вдів загарбників привітали зі святом досить дивним чином. Замість матеріальних компенсацій вони отримали можливість взяти участь у фотосесії з нагородами та кітелями своїх ліквідованих чоловіків.