Тепер їх знають в обличчя: Шойгу нагородив пілотів, які збили американський MQ-9 Reaper

Глава російського міноборони Сергій Шойгу 22 березня нагородив льотчиків Су-27, які збили американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем.

Тепер цим так званим "героям" видали ордени мужності. Льотчиків звати Василь Вавилов та Сергій Попов.

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Загарбники розповіли про свій "героїзм"

Самі окупанти розповіли про своє чергування на ППО. Очевидно, що дрон не мав зброї та фактично не становив ніякої загрози.

Однак загарбники кажуть, що розпізнали мету і стали виконували маневри, намагаючись змусити MQ-9 припинити якесь завдання. При цьому стверджують, нібито ні зброї не застосовували, ні в контакт не вступали.

Шойгу нагородив льотчиків:

Збиття американського безпілотника: що відомо