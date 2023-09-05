Загадково зниклий "Суровікін" "засвітився" на прогулянці: у дружини – браслет за мільйон рублів

Сергій Суровікін начебто знову засвітився на публіці. Світлину "м'ясника" з дружиною опублікувала Ксенія Собчак.

Суровікін зник невдовзі після того, як Євгеній Пригожин розпочав свій одноденний "заколот". Тоді повідомляли, що його затримали та допитують. Згодом росЗМІ поширили інформацію, що "м'ясник" начебто перебуває під домашнім арештом.

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Тепер же Пригожина вже начебто поховали. А Суровікін несподівано "сплив" на вулицях Москви. Світлину з прогулянки "м'ясника" та його дружини опублікувала одіозна Ксенія Собчак. Водночас сказати на 100%, що на світлині зображений саме Суровікін, – не можна: його обличчя закривають темні окуляри.

Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, у Москві,

– підписала фото Собчак.



Суровікін "засвітився" у Москві / Фото з телеграм-каналу Ксенії Собчак

Цікаво, що напередодні Шойгу відмовився відповідати на запитання про Суровікіна. У міністра оборони Росії поцікавилися, чи ведеться розслідування проти "м'ясника".

Журналісти зауважили, що на руці дружини Суровікіна – браслет Cartier з колекції Juste un Clou. Коштує прикраса близько мільйона рублів. Окрім того, взуття дружини "м'ясника" коштує приблизно 400 євро.