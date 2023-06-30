Суровікін був VIP-членом ПВК "Вагнера", – CNN
Джерело:CNN
Російський Центр слідчих досьє отримав документи, які свідчать про те, що російський генерал Сергій Суровікін мав зв'язок з ПВК "Вагнера". Ба більше, він був VIP-членом терористичної організації.
Окрім Суровікіна, ще щонайменше 30 інших високопоставлених російських військових та розвідників також є VIP-членами ПВК "Вагнера". Крім того, Суровікін міг знати про плани Пригожина щодо військового заколоту.
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Суровікін мав зв'язки з вагнерівцями
Суровікін не з'являвся на публіці з минулої суботи, коли він опублікував відео, в якому благав главу ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина припинити його бунт. Відтоді його місцезнаходження залишається невідомим.
У ПВК "Вагнера" не відповіли на запит CNN щодо ролі Суровікіна. Наразі незрозуміло, що передбачає VIP-членство Вагнера, зокрема, яка фінансова вигода.
Було відомо, що Суровікін мав зв'язки з групою найманців, але документи викликають сумніви в близькості високопоставлених російських військових і бойовиків Пригожина.Зверніть увагу! Суровікін з початку жовтня 2022 року командував окупаційними військами Росії в Україні. Йому приписують ідею завдавати масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі. Із січня 2023 року його усунули з посади командувача військ і він став командувачем ПКС Росії.
"Генерала Армагеддона", ймовірно, затримали
- У Financial Times припускають, що Суровікін міг бути посередником у конфлікті Пригожина та російського міноборони. Зауважують, що генерал й сам конфліктував з міноборони за що й отримав пониження на посаді.
- Коли вагнерівці розпочали заколот, Суровікін записав до них відео, а згодом зник. Мовиться, що він вже декілька днів не виходить на зв'язок навіть зі своїми родичами. Також не відповідає й охорона Суровікіна.
- Раніше повідомляли, що Суровікіна могли затримати ще 25 червня. З'явилася інформація, що він може перебувати у Лефортово. Водночас тоді інформацію активно спростовували.
- До речі, у мережі вже дотепно відреагували на епопею з "не арештом" Суровікіна.