У боях за Україну загинув поліцейський з Волині Сергій Тлумач

У суботу, 21 червня, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув майор поліції та боєць стрілецького батальйону Сергій Тлумач. Йому було 43 роки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. У захисника залишилися дружина та двоє доньок.

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Що відомо про загиблого

Сергій Тлумач упродовж 23 років служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у відділенні поліції №1 міста Нововолинськ Володимирського районного відділу.

У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати Батьківщину від російських загарбників.

Сергій залишився вірним присязі та обов'язку до останнього подиху. Світла пам'ять. Шана і слава Герою,

– написали в поліції.

Нагадаємо, 14 червня поблизу Костянтинівки Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу на полі бою загинув 35-річний сержант поліції Володимир Середюк родом із Хмельницької області. У захисника залишилися двоє маленьких синів – 7 та 12 років.