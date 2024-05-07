Два роки не віддавали тіло: у Кривому Розі попрощались із морпіхом, який захищав "Азовсталь"

Загиблий на "Азовсталі" Сергій Мар'яненко воював з початку повномасштабного вторгнення та обороняв від росіян Маріуполь. У квітні 2022 року він зі своїм підрозділом прорвався на Азовсталь, де вів оборону до 5 травня, коли загинув, відбиваючи черговий російський штурм.

Коли Сергій загинув, йому було лише 26 років. Він у наприкінці квітня зателефонував дружині, Вероніці Пунтус та розповів, що їм вдалось прорватись до оточеної "Азовсталі" і не треба переживати за нього та його побратимів.

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Герой має бути прикладом для українців

Дружина загиблого воїна каже, що Сергій мріяв бути правоохоронцем, у 2021 році навіть здобував фах у Миколаєві, але підписав контракт на військову службу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії, боронив Маріуполь, як навідник відділення морської піхоти. Про його загибель дружині повідомив військком за 10 днів після атаки росіян.

Повідомили мені, що він загинув 16 травня, мені подзвонили з воєнкомата. Вони приїхали, дали похоронку,

– згадує жінка.

Поховати Сергія Мар'яненка вдалося лише за два роки, адже весь цей час росіяни не повертали тіло чоловіка. Дружина говорить, що він був на окупованій території Маріуполя і їм сказали здати тест ДНК. 5 місяців тому був обмін тілами і Вероніці повідомили, що ДНК співпало. Вона їздила до Києва оформлювати всі документи, щоб Сергія можна було забрати.

З Сергієм попрощались друзі та вчителі

На центральне кладовище Кривого Рогу з Сергієм Мар'яненком прийшли попрощатись його друзі, вчителі та вихователі. Він був сиротою, ріс у дитбудинку. Його вихователька Вікторія Пронько згадує, що Сергій був працелюбним, відповідальним та дружнім хлопцем.

З самого дитинства він був дуже гарною людиною, добрим, чемним, занадто працелюбним. Відповідально ставився до навчання, був активним у всіх заходах і групи і дитбудинку, Сергій мав дружні стосунки з усіма одногрупниками,

– розповіла вихователька.

Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

З Сергієм Мар'яненком попрощались друзі та вихователі / Фото Суспільне

Загиблі в бою Герої