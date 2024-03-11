Росіяни намагалися вбити начальника Харківського військового гарнізону

Окупанти здійснили замах на керівника Сил оборони міста-героя Харкова Сергія Мельника. Генерал розповів, у якому він стані.

Про те, що ворог хотів його вбити, повідомив сам Сергій Мельник на своїй сторінці у телеграмі.

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"Марсель" знову у строю

Очільник Харківського військового гарнізону активно робить пости у телеграмі, повідомляючи про важливі події на фронті, регіоні та міжнародній карті світу. Однак після 17 лютого "телеграм" бригадного генерала юстиції Сергія Мельника із позивним "Марсель" замовк.

Він "ожив" знову лише 11 березня. Керівник Сил оборони Харкова заявив, що росіяни здійснили на нього замах. Це сталося під час поїздки Мельника Харківщиною кілька тижнів тому. У ворога не вийшло втілити свій цинічний намір, і наразі генерал знову у строю.

Марсель на зв'язку. Доповідаю: Попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю і разом з Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна! – йдеться у повідомленні начальника Харківського військового гарнізону.

"Марсель" запостив нову світлину / телеграм-канал Сергія Мельника

Росіяни періодично обстрілюють Харківщину: що відомо

Сьогодні, 11 березня, о 12:28 у Харкові пролунали вибухи. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу балістики для цього регіону. Згодом стало відомо, що окупанти завдали двох ударів по околицях Дергачів на Харківщині.

Крім того, під ворожим обстрілом перебували ще кілька населених пунктів. Так, близько 13:30 росіяни вдарили по Вовчанську. 70-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено 8 приватних будинків. У селі Глушківка Куп'янського району – троє поранених цивільних чоловіків, госпіталізовані до медичної установи.

Водночас зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 росіяни обстріляли село Кутузівка Харківського району. Там минулося без постраждалих.

На Харківщині з 18 міст та сіл оголосили примусову евакуацію. Це стосуватиметься родин із дітьми. Йдеться про евакуацію 161 неповнолітньої дитини.

: Сергій Мельник – (1977) – український військовослужбовець, бригадний генерал юстиції (4 березня 2022), доцент, доктор юридичних наук. Керівник Сил оборони міста-героя Харкова (з вересня 2022). Заступник командувача оперативного угрупування військ Харків (з вересня 2022).