Серію потужних вибухів чули в окупованому Мелітополі
18 липня 2023, 13:02Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
В тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, посеред дня 18 липня місцеві мешканці чули звуки вибухів. Один був у центрі міста, інші лунали у селищі неподалік.
Міський голова Мелітополя повідомив про вибухи орієнтовно о 12:20 18 липня. Перед цим пекельна ніч у росіян біля міста була проти 10 липня.
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Що відбувається у Мелітополі
На Мелітопольському напрямку гучно,
– зазначив Федоров.
За його словами, вибухи на Мелітопольському напрямку пролунали:
- один потужний – чули мешканці центральної частини Мелітополя;
- п'ять потужних – місцеві у Михайлівці, що орієнтовно за 50 кілометрів від міста.
Міський голова Мелітополя пояснив, що наразі з'ясовує, що трапилось.
Федоров позначив, де вибухає в росіян / Карта з телеграм-каналу мера
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