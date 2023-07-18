Серію потужних вибухів чули в окупованому Мелітополі

В тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, посеред дня 18 липня місцеві мешканці чули звуки вибухів. Один був у центрі міста, інші лунали у селищі неподалік.

Міський голова Мелітополя повідомив про вибухи орієнтовно о 12:20 18 липня. Перед цим пекельна ніч у росіян біля міста була проти 10 липня.

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Що відбувається у Мелітополі

На Мелітопольському напрямку гучно,

– зазначив Федоров.

За його словами, вибухи на Мелітопольському напрямку пролунали:

один потужний – чули мешканці центральної частини Мелітополя;

п'ять потужних – місцеві у Михайлівці, що орієнтовно за 50 кілометрів від міста.

Міський голова Мелітополя пояснив, що наразі з'ясовує, що трапилось.



Федоров позначив, де вибухає в росіян / Карта з телеграм-каналу мера

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