Серце залишається у Маріуполі, – переселенка мріє після війни поїхати у рідне місто

Мешканка Маріуполя Діана Пашко напередодні вторгнення планувала евакуюватись разом із сім'єю з міста. Проте саме у день від'їзду росіяни жорстоко напали на Україну.

В інтерв'ю для 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ Діана розповіла, як їй вдалось виїхати з Маріуполя та чи планує повертатись до рідного міста після перемоги.

До теми Це було дуже неочікувано: як захисник Маріуполя під час боїв у місті освідчився коханій

Дівчина мріє про повернення додому

Після початку повномасштабного вторгнення Діана разом із сім'єю переїхали у село в Черкаській області. Дівчина зазначила, що ніхто з її рідних та знайомих не залишився в Маріуполі. На щастя, всі повиїжджали.

Зараз там все зруйноване та знищене. Моя тітка виїжджала зі своїм сином ще до виходу хлопців з "Азовсталі". Казала, що багато тіл лежали на землі, їх нічим не накривали. Все горіло,

– каже дівчина.

Переселенка розповіла, що від її рідного дому майже нічого не залишилося – у будинок прилетіла ракета. Вона зазначила, що новий дім для неї ніколи не стане справжнім, адже її серце залишається у Маріуполі.

Після перемоги над загарбниками Діана планує повернутися додому, у Маріуполь.

Яка ситуація наразі в Маріуполі