Сервіси купівлі авіаквитків, 1С і фіскальні дані: перемоги ІТ-армії за тиждень

Українська IT-армія продовжує боронити кіберфронт і завдавати ворогу нищівних ударів. Так, протягом минулого тижня було атаковано 125 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своїх соцмережах.

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Глава Мінцифри зазначив, що з 18 по 24 квітня українські кібервоїни завдали потужних ударів по 125 російських онлайн-ресурсах:

Система ветеринарної інспекції – сервіс, через який надають дозволи на м'ясну та молочну продукцію. Без цього товари не потраплять у магазини. Нехай вороги посидять без продуктів.

Онлайн-сервіси купівлі авіаквитків – росіяни не могли придбати авіаквитки онлайн.

Оператори фіскальних даних – це посередники між онлайн-касами та податковою. Попри атаки, у них виникли затримки у видачі чеків і розсинхронізація кількості проданих товарів.

Сервіси 1С – було паралізовано роботу таких сервісів, як "‎1С-ИТС"‎, "1С-ЭДО"‎ та "1С-Отчетность"‎, унаслідок цього росіяни не могли подати необхідні звітності вчасно.

Попереду новий тиждень. Долучайтеся до соцмереж Міністерства цифрової трансформації, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті. Життя переможе,

– додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, хакери Anonymous опублікували базу електронних листів російських державних органів обсягом понад 700 гігабайтів. Зокрема мовиться про дані міністерства культури Росії.

Після атаки Anonymous у Росавіації документообіг перевели у паперовий формат: відео