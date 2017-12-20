Серйозна ДТП з потерпілими сталася під Києвом

Увечері 19 грудня поблизу Києва на Броварській окружній дорозі вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen, в результаті чого постраждали дві особи.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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Як підкреслюють журналісти, причиною аварії стало те, що водій фури під час повороту на Прилуки в дозволеному місці не надав пріоритет мікроавтобусу, який рухався в напрямку Чернігова.

Додамо, що у підсумку постраждали водій і дівчина-пасажир Volkswagen.

На місці ДТП працювали патруль поліції та медики.