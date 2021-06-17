Серйозна і розумна людина, – Саакашвілі оцінив Данілова та роботу РНБО

Міхеїл Саакашвілі зустрічався з Олексієм Даніловим та спілкувався на важливі теми. Експрезидент Грузії вважає його розумною та серйозною людиною.
Міхеїл Саакашвілі розповів про це у програмі "Перші особи". Він зауважив, що секретар РНБО "працює на результат".
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"Олексій Данілов мені подобається. Він має вигляд розумної людини, яка теж розуміє всі ризики, які є. Я з ним зустрічався", – сказав Саакашвілі.
Я вважаю, що секретар РНБО Олексій Данілов – дуже серйозна людина,
– додав він.
Данілов – виняток у команді, – Саакашвілі
Експрезидент Грузії вважає, що Данілов – виняток у команді РНБО, адже був принцип, що ексдепутат не може працювати.
"Він єдиний, хто був і депутатом, і мером у дуже складні часи. Тобто він має великий досвід, і розуміє, які є ризики. Люди протягом якогось часу скажуть: "І де результат?". Тому він орієнтований саме на результат", – наголосив Саакашвілі.
Саакашвілі оцінив роботу РНБО
Він підтримує РНБО, однак вважає, що робота може бути даремною.
Я вам відверто буду говорити, що час від часу я в розпачі. Коли я бачу перелік всіх цих речей, я розумію, що майже всі вони нікуди не підуть, якщо реальних кроків не робити,
– запевнив Саакашвілі.
Останні рішення РНБО: коротко
- На засіданні 14 травня РНБО ввела персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Також під обмеження потрапили 111 "кримінальних авторитетів".
- Водночас на засіданні, яке відбулось 4 червня, прийняли рішення видворити 20 ексчиновників з державних елітних дач. Також мовилось про законопроєкт про деолігархізацію та інше.
- Додамо, що гучні рішення РНБО розпочались з санкції проти 3 телеканалів проросійського політика Віктора Медведчука.