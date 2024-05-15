Крим під масованою атакою: у Севастополі лунають вибухи, окупанти бідкаються на ракети

У тимчасово окупованому Криму ввечері, 15 травня, досить гучно. Так, у Севастополі повідомляють про щонайменше 4 потужних вибухи.

Напередодні місцеві моніторингові канали повідомляли про повітряні цілі у напрямку тимчасово окупованого півострова. Наразі ж, за даними пропагандистських ЗМІ, там гучно, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни наступають на Харківщині та підійшли під Вовчанськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

У Криму вибухи лунають у відразу кількох містах

Телеграм-канали повідомляли про щонайменше 12 ракет у напрямку півострова, внаслідок чого навіть закрили Кримський міст. Вже о 22:49 перший вибух пролунав у Севастополі, через кілька хвилин прогриміли повторні.

Окупанти уже встигли заявити, що триває робота російської "пе-ве-о". Водночас гучний вибух чули й в Джанкой. Без сюрпризів не залишились і у Євпаторії, за даними телеграм-каналу "Крымский ветер", про це повідомляють місцеві мешканці.

Згідно з оприлюдненою українськими моніторинговими канали інформацією, лунають вибухи й у Сімферополі, а саме – біля аеродрому "Гвардійське".

У Сімферополі чули гучні вибухи: дивіться відео

Зокрема, щонайменше 6 вибухів чули в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі.

У Криму цієї ночі гучно: дивіться відео

Ворожі моніторингові канали анонсують другу хвилю ракет у напрямку тимчасово окупованого півострова.

Водночас зауважимо, що члени партизанського руху "Атеш" повідомляють про успішні прильоти в Криму. За їхінми даними, відомо про декілька воєнних об'єктів. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Напередодні були вибухи в Бельбеку: коротко

В ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Окупанти скаржилися на удари ATACMS по аеродрому Бельбек.

Вибухи лунали незадовго до другої години ночі. Згодом на аеродромі утворилося три осередки вогнищ на місці злітної смуги та стоянки літаків.

За даними ЗМІ, у Бельбеку розташований 38 винищувальний авіаційний полк окупантів. До прикладу, згідно із супутниковими знімками 31 березні там було розміщено 24 літаки та 6 гелікоптерів.

Оперативну інформацію щодо останніх подій ви можете знайти вДолучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!