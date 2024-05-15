Крим під масованою атакою: у Севастополі лунають вибухи, окупанти бідкаються на ракети
У тимчасово окупованому Криму ввечері, 15 травня, досить гучно. Так, у Севастополі повідомляють про щонайменше 4 потужних вибухи.
Напередодні місцеві моніторингові канали повідомляли про повітряні цілі у напрямку тимчасово окупованого півострова. Наразі ж, за даними пропагандистських ЗМІ, там гучно, передає 24 Канал.
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У Криму вибухи лунають у відразу кількох містах
Телеграм-канали повідомляли про щонайменше 12 ракет у напрямку півострова, внаслідок чого навіть закрили Кримський міст. Вже о 22:49 перший вибух пролунав у Севастополі, через кілька хвилин прогриміли повторні.
Окупанти уже встигли заявити, що триває робота російської "пе-ве-о". Водночас гучний вибух чули й в Джанкой. Без сюрпризів не залишились і у Євпаторії, за даними телеграм-каналу "Крымский ветер", про це повідомляють місцеві мешканці.
Згідно з оприлюдненою українськими моніторинговими канали інформацією, лунають вибухи й у Сімферополі, а саме – біля аеродрому "Гвардійське".
У Сімферополі чули гучні вибухи: дивіться відео
Зокрема, щонайменше 6 вибухів чули в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі.
У Криму цієї ночі гучно: дивіться відео
Ворожі моніторингові канали анонсують другу хвилю ракет у напрямку тимчасово окупованого півострова.
Водночас зауважимо, що члени партизанського руху "Атеш" повідомляють про успішні прильоти в Криму. За їхінми даними, відомо про декілька воєнних об'єктів. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Напередодні були вибухи в Бельбеку: коротко
- В ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Окупанти скаржилися на удари ATACMS по аеродрому Бельбек.
- Вибухи лунали незадовго до другої години ночі. Згодом на аеродромі утворилося три осередки вогнищ на місці злітної смуги та стоянки літаків.
- За даними ЗМІ, у Бельбеку розташований 38 винищувальний авіаційний полк окупантів. До прикладу, згідно із супутниковими знімками 31 березні там було розміщено 24 літаки та 6 гелікоптерів.