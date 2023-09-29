На поминках одного з офіцерів штабу ЧФ РФ у Севастополі отруїлися люди: 2 померли
29 вересня 2023, 08:42Читать новость на русском
У тимчасово окупованому Севастополі під час поминок одного з офіцерів отруїлися семеро людей. Двоє з них – померли.
Імовірно, причина у зіпсованій рибі. Таким чином, поминки перетворилися на ще один похорон. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Дивіться також Після удару по штабу ЧФ Росії ворог використовує ракетоносії безсистемно і безглуздо, – Гуменюк
На поминках одного з офіцерів у Севастополі отруїлися люди
За даними росЗМІ, у Севастополі на поминках одного з офіцерів, який загинув внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту, семеро гостей отруїлися, двоє з них – померли у реанімації.
Попередня причина – зіпсована риба, яку подавали до столу в одному із ресторанів міста.
Що відомо про удар по штабу Чорноморського флоту Росії
- В Управлінні стратегічних комунікацій Міноборони підтвердили, що удару по штабу російського флоту в тимчасово окупованому Севастополі було завдано 22 вересня близько 12:00 – було уражено військовий об'єкт окупантів.
- Сили спеціальних операцій оприлюднили інформацію щодо втрат окупантів під час удару по штабу Чорноморського флоту.
- За їхньою інформацією, там також було ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова.
- Також унаслідок цієї атаки загинуло 34 офіцери. Ще 105 росіян було поранено.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що серед поранених внаслідок удару є двоє російських генералів: командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук зараз у дуже важкому стані, а начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков – перебуває без свідомості.
- У міноборони Росії заявили, що внаслідок удару по штабу чорноморського флоту пошкоджено "історичну будівлю".
- Зазначається, що будівля штабу не підлягає відновленню.
- До речі, удар по штабу Чорноморського флоту визнали обидві сторони: і Україна, і країна-агресорка.
- Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагали коригувати небайдужі громадяни з Криму.