У Севастополі – знову "бавовна": кадри вечірнього "цвітіння"

росіяни заявляли, що їхні позиції в українському Криму захищені. Проте на півострові постійно вибухи та детонації боєприпасів.

Відео з черговою "бавовною" 23 серпня опублікував блогер та активіст Сергій Стерненко. На ньому видно, що на тлі вечірнього неба підіймається дим.

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"У тимчасово окупованому Севастополі р*сня знову нападає на небо", – написав Стерненко.

Вечірня "бавовна" у Криму: дивіться відео

Псевдовлада на окупованих територіях заявила, що це робота систем протиповітряної оборони. Зокрема, ППО нібито працює біля Херсонеського мису та Севастополя.

Що роблять росіяни

Окупанти не можуть відбивати всі атаки в тимчасово окупованому українському Криму. Місцеві мешканці розповідають, що стали свідками, як загарбники з моря запускали боєприпаси, по яких згодом била ППО. Таким чином росіяни імітують атаки хочуть довести – вони можуть протидіяти атакам.

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Військовий оглядач Денис Попович вважає, що атаки по окупантах в Криму продовжуватиметься. Псевдовлада не може пояснити людям, чому так відбувається. За словами Поповича, загарбники мають 2 варіанти – визнати, що не працює протиповітряна оборона або ж контррозвідка, яка, ймовірно, не змогла знайти диверсантів.

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