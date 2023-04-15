Сейм Польщі підтримав спецтрибунал для Путіна: у коаліції вже 34 країни
Джерело:сейм Польщі
Парламент Польщі постановив, що збройний напад Росії на Україну "є актом агресії, який є грубим порушенням Статуту ООН". Відтак, Польща підтримала спецтрибунал для кремлівського диктатора у Гаазі.
Крім того, Нижня палата польського сейму ухвалила резолюцію, в якій висловила підтримку дій, необхідних для покарання росіян за скоєні воєнні злочини в Україні. Польща стала 34 країною, яка підтримала судилище над російськими злочинцями.
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Польща солідарна з Україною
У документі сейму підкреслюють, що притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини в Україні та проти України, є необхідним для того, щоб показати, що міжнародне право не допускає безкарності, а індивідуальну кримінальну відповідальність можуть нести й керівники держав.
Тому Сейм підтримує дії, спрямовані на покарання винних, та ініціативи з цим пов'язані, такі як створення Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України та заснування Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, який займатиметься відповідним збором доказової бази,
– йдеться у документі.
Глава МЗС Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що до коаліції доєдналась і Коста-Рика.
"Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Рика вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України – збільшуючи загальну кількість країн до 34", – написав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
Світ готується судити Путіна і його посіпак: що відомо
- Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. На початку березня до Львова з'їхалися представники країн ЄС, а також Великої Британії та США аби напрацювати процес притягнення до відповідальності терористичної країни Росії та її керівництва за агресію проти нашої держави.
- Нагадаємо, що під час пресконференції для ЗМІ 24 лютого Зеленський заявив, що на майданчику ООН може буде створений спецтрибунал для Росії. Глава держави додав, що всі українські дипломати та політики щоденно докладають максимум зусиль для того, щоб це запрацювало.
- У Раді Європейського Союзу міністри юстиції обговорили стан боротьби з безкарністю щодо воєнних злочинів, скоєних Росією під час війни в Україні, та покарання за порушення санкцій ЄС. Також одним із головних питань був розгляд варіантів створення міжнародного трибуналу.
- Дмитро Кулеба заявив, що створення спеціального трибуналу для Росії у зв'язку зі злочинами в Україні залучено якомога більше країн, щоб злочинці не могли переховуватись в їхніх юрисдикціях.