Сейм Польщі підтримав спецтрибунал для Путіна: у коаліції вже 34 країни

Парламент Польщі постановив, що збройний напад Росії на Україну "є актом агресії, який є грубим порушенням Статуту ООН". Відтак, Польща підтримала спецтрибунал для кремлівського диктатора у Гаазі.

Крім того, Нижня палата польського сейму ухвалила резолюцію, в якій висловила підтримку дій, необхідних для покарання росіян за скоєні воєнні злочини в Україні. Польща стала 34 країною, яка підтримала судилище над російськими злочинцями.

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Польща солідарна з Україною

У документі сейму підкреслюють, що притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини в Україні та проти України, є необхідним для того, щоб показати, що міжнародне право не допускає безкарності, а індивідуальну кримінальну відповідальність можуть нести й керівники держав.

Тому Сейм підтримує дії, спрямовані на покарання винних, та ініціативи з цим пов'язані, такі як створення Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України та заснування Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, який займатиметься відповідним збором доказової бази,

– йдеться у документі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що до коаліції доєдналась і Коста-Рика.

"Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Рика вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України – збільшуючи загальну кількість країн до 34", – написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

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