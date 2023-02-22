На шабаш у Москві привели викрадених з Маріуполя дітей: їх змусили обіймати окупанта

У Росії влаштували концерт-шабаш на стадіоні "Лужники". Цинізм цього дійства вражає – окрім, вочевидь, проплачених гостей, туди притягнули ще й викрадених дітей з Маріуполя.

Так, дітей змусили дякувати одному з окупантів, якого називали "дядя Юра". Ведучі запевняли, мовляв, він їх врятував. Хоча насправді Росія розбомбила Маріуполь, вбивши тисячі його жителів, зокрема й дітей, передає 24 Канал.

До речі Ще до приходу Путіна: москвичі масово давали драпака з "Лужників"

Дівчинка забула слова

Очевидно, що шабаш відбувався за спланованим сценарієм. Схоже, дітей змусили брати участь у цьому.

Зокрема, одна з дівчаток почала говорити так звані "слова подяки" і замнулась. Вона повернулась до ведучого і сказала, що "трохи підзабула" слова. Втім, ведуча в цей момент перебила дитину, зазначивши, нібито вона соромиться.

Далі дітей змусили обнімати "дядю Юру". Ведучі цинічно називали окупанта "ангелом".

Скільки дітей викрали з Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що захопивши українські території, росіяни отримали доступ до дітей, які залишились без батьків. За його підрахунками, Росія викрала щонайменше 1300 дітей тільки з Маріуполя. Масове вивезення розпочалось у квітні 2022 року.

Більшість цих дітей за скороченою процедурою, яку запровадила Росія, вже всиновлена. Відшукати їх до перемоги складно, оскільки навіть офіс українського омбудсмена не має доступу.