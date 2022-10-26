Росія використала проти України 400 іранських дронів, – Зеленський

Росія ледь не щодня запускає іранські дрони Shahed-136 по цивільним містам України. За даними розвідки, використаних безпілотників уже декілька сотень.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції після переговорів з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало, повідомляє 24 канал.

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Російський цинізм

Так, розвідка наразі говорить про кількість близько 400 дронів-камікадзе, які були випущені по Україні.

Дані, які обговорюються нашою розвідкою, ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала,

– зазначив Володимир Зеленський.

Більшість цих безпілотників українські військові змогли збити. Мовиться про 60–70%. Однак решта дронів, які влучили у цілі, завдали руйнувань та забрали не одне життя. Президент України висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких через обстріли Росії.

Також він підкреслив й цинізм Росії, яка не раз заявляла, що готова до переговорів, однак замість слів посилає ракети.

Що відомо про дрони Shahed-136

Безпілотники іранського виробництва не є високоточною зброєю, однак вони завдають багато клопоту українським бійцям та нашій системі ППО. Відомо, що вони можуть тривалий час перебувати в повітрі біля цілі, поки не отримують наказу атакувати. Також їх можуть запрограмувати на автоматичне виконання завдання.

Технічні характеристики Shahed-136:

розмах крил – 2,5 метри,

дальність польоту від 1 000 до 2 500 кілометрів,

висота польоту від 60 до 4 000 метрів,

швидкість близько 180 кілометрів на годину.

Зазначимо, що Shahed-136 не можуть самостійно знаходити цілі, а також атакувати рухомі об'єкти. Тому їх зазвичай запускають в бік великих стаціонарних цілей. Ба більше, точність цієї зброї доволі низька, адже у них використовується інерційна система наведення. Чим далі дрон-камікадзе від цілі, тим більшою буде похибка і меншою точність.

Атаки Shahed-136 України: останні новини

Вночі 23 жовтня ЗСУ змогли підбити аж 16 дронів-камікадзе. Більшість з них країна-терористка випустила по критичній інфраструктурі та житлових будинках Півдня України.

Попередня атака безпілотниками була напередодні, 22 жовтня. Їх випустили по Черкащині, і деякі з них попали у цілі.

20 жовтня відбувся масований удар по 20 населеним пунктам. Тоді українським захисникам вдалося приземлити 15 дронів з 20.

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