Нічого дивного, – Ігнат прокоментував падіння російського "Шахеда" у Криму

З'явилась інформація, що російський дрон-камікадзе типу "Шахед" впав на території Криму, не долетівши до своєї цілі. У Збройних Сил це підтвердили та припустили, що могло стати причиною падіння безпілотника.

У четвер, 30 листопада, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів про цю "прикрість", яка спіткала російських загарбників на півострові, – інформує 24 Канал.

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Падіння російського БпЛА в Криму

За словами Ігната, нічого дивного в цьому інциденті немає: в окупантів повсякчас проблеми з технікою. У цьому випадку падіння могло бути спровоковане, справді, штормом або через технічні несправності.

Та нічого дивного немає: усе що завгодно могло відбутися. Це ж техніка: літаки падають, вертольоти падають, безпілотники падають. Будь-яка помилка технічна чи несправність могла завадити. Звичайно, погоді умови – якщо дійсно занадто сильний, шквальний вітер чи ураган – будуть впливати на роботу будь-якого літального апарата,

– сказав спікер.

Зазначимо, що про падіння дрона типу Shahed-131/136 на території Кримського півострова вранці 29 листопада повідомляли в Силах оборони Півдня. Там навіть опублікували відео, на якому видно безпілотник, що "невдало приземлився".

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Загроза з неба: останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг цими днями стверджував, що Росія накопичила великий арсенал ракет перед зимою. За його словами, не можна недооцінювати окупантів – вони будуть бити по енергетичній інфраструктурі.

Водночас вночі проти 30 листопада загарбники випустили 20 "Шахедів" та керовані ракети. Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по 14 ударних безплотних літальних апаратів. Однак відомо, що внаслідок атаки є руйнування.