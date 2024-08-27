Закінчилось пальне: під Києвом на приватний будинок упав "Шахед", будівля частково зруйнована

Під час масованої атаки на Україну 26 серпня росіяни запустили на Київщину багато ракет і безпілотників. Один із дронів пошкодив будинок в Обухівському районі. Про це розповів сам власник житла Олександр Міленін.

У ніч проти вівторка Київська область знову була під ударом. Спалахнуло декілька пожеж, та люди не постраждали.

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Що відомо про падіння "Шахеда" на будинок на Київщині

Під час масштабної російської атаки на Україну в одному з населених пунктів Обухівського району "Шахед", у якого закінчилось пальне, впав на приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху частина будівлі була знищена,

– сказано в матеріалі.

Наслідки прильоту "Шахеда" по будинку під Києвом / Фото OBOZ

На щастя, ніхто не постраждав. Господар разом із дружиною був усередині будинку. Як він запевнив, перебували в безпечному місці, між стінами.

Летів "Шахед", у якого закінчилось пальне. Він спланував просто в будинок та вибухнув – там 50 кілограмів тротилу. Рознесло пів будинку. Дякувати богу, ніхто не постраждав – сиділи у стороні. Та повилітали всі вікна та всі двері,

– розповів Олександр Міленін.

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І під час атаки 26 серпня, і під час атаки 27 серпня російські дрони знову залітали на територію Білорусі. Цього разу їх було щонайменше 6.