Небезпечний "врожай-2024": у Вінницькій області виявили "Шахед" майже в цілому стані

Росія ледь не щоночі атакує Україну "Шахедами". Так, уламки дронів та один майже цілий "Шахед" ЗСУ виявили на Вінниччині.

Наші рятувальники також знешкодили бойову частину "Шахеда" у Кривому Розі. На щастя, й на Вінниччині, й на Дніпропетровщині люди цілі, пише 24 Канал.

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Що відомо про уламки "Шахедів" на Дніпропетровщині

Поліція Вінницької області розповіла, що їм надійшло 4 повідомлення про виявлення уламків дронів на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів. Це було протягом 17 – 18 березня.

Варто зауважити, що ввечері 17 березня глава Вінницької ОВА Сергій Борзов писав про рух дронів з Одещини у напрямку Вінниччини, а ввечері 14 березня дрони таки атакували регіон, поранили 4 людей та вбили подружжя.

Уламки дронів на Вінниччині

Вже після цих атак поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння 4 ворожих безпілотників та знайшли небезпечний "врожай-2024".

Один з виявлених дронів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "Шахедів", які розлетілись у радіусі 200 метрів від місця падіння, знайшли у полях,

– розповіли у поліції.

Вибухотехніки мали задокументувати події, після цього – частини дронів вилучать та знищать. Люди не постраждали, майно вціліло.

Яка ситуація в Кривому Розі

Ввечері 17 березня російські дрони-камікадзе типу "Шахед" атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Наша протиповітряна оборона збила 2 безпілотники у Криворізькому районі. На жаль, уламки одного впали на п'ятиповерхівку, 30 людей довелось тимчасово евакуйовувати з домівок, щоб безпечно забрати з будинку частину російської зброї.

Поліція Дніпропетровської області розповіла, що уламок вилучили з прогону будинку, він пробив дах. Також зібрали інші уламки "Шахедів", які попадали на території біля будинку.

З дотриманням усіх заходів безпеки поліцейські вибухотехнічної служби підірвали їх на полігоні,

– заявили правоохоронці.

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