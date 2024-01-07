Жодної вцілілої шибки: який вигляд має гуртожиток у Дніпрі після влучання "Шахеда"

У ніч проти 7 січня окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" зруйнував житловий будинок, де проживали 22 родини.

У дніпровському гуртожитку продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої ворожої атаки. Це справа не з легких, адже будівля зазнала серйозних пошкоджень.

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Підлога всіяна битим склом

У Дніпровській ОВА розповідають, що у будівлі не вціліло жодної шибки, тому коридирами та квартирами гуляє холодний вітер. На підлозі – багато битого скла. Меблі потрощені. Мешканці гуртожитку мішками виносять уламки зі своїх осель.

Одні із постраждалих – родина пані Валерії. Її разом із чоловіком і сином – підлітком врятувало те, що вони перебували у підвалі, коли почалася повітряна атака.

У хлопця 24 лютого день народження. Він добре пам’ятає, як два роки тому зустрічав свої 14 під канонаду ракетних вибухів.

Родині Андрія також дивом пощастило врятуватися. За півгодини до "прильоту" він разом із дружиною поїхав у гості до друзів. Чоловік розповідає, що їм тепер доведеться шукати нове житло, адже старе зовсім не придатне для проживання.

Надто великі руйнування. Удар прийшовся прямісінько під їхніми вікнами.

На місці продовжує працювати мобільний пункт прийому звернень. Відомо, що поліцейські вже обробили майже півсотні заяв про пошкоджене майно.

Гуртожиток у Дніпрі після влучання "Шахеда" / Фото Дніпровська ОВА

Ворог влучив "Шахедом" у житловий будинок: що відомо