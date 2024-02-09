Посадили неушкодженими: на Дніпропетровщині виявили майже вцілілий "Шахед"

Вибухотехніки поліції Дніпропетровської області виявили майже вцілілий "Шахед". Правоохоронці зазначають, що його бойова частина не спрацювала.

Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник. Він упав на пустирі біля села Дніпропетровської області.

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Що буде далі із вцілілим "Шахедом"

Вибухотехніки кажуть, що це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона.

У своєму повідомленні Нацполіція зазначає, що спочатку з безпілотника знімуть бойову частину та знищать, а вже тоді передадуть на дослідження фахівцям.

Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями,

– мовиться у повідомленні Нацполіції.

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