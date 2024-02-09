Посадили неушкодженими: на Дніпропетровщині виявили майже вцілілий "Шахед"
Джерело:Національна поліція України
Вибухотехніки поліції Дніпропетровської області виявили майже вцілілий "Шахед". Правоохоронці зазначають, що його бойова частина не спрацювала.
Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник. Він упав на пустирі біля села Дніпропетровської області.
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Що буде далі із вцілілим "Шахедом"
Вибухотехніки кажуть, що це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона.
У своєму повідомленні Нацполіція зазначає, що спочатку з безпілотника знімуть бойову частину та знищать, а вже тоді передадуть на дослідження фахівцям.
Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями,
– мовиться у повідомленні Нацполіції.
Росія атакує територію України "Шахедами": останні новини
- У ніч проти 9 лютого Росія атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього Росія запустила 16 ударних БпЛА. Традиційно окупанти запускали їх з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з Курської області.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атак ворожих безпілотників зафіксовано пожежі в цивільних об'єктах у Зміївській громаді. В області також зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів".
- Коментуючи нічну атаку дронів росіян, Гуменюк заявила, що робота сил ППО України була "дуже напруженою". Удар був спрямований на Херсонщину, де знищено 4 БпЛА, і на Миколаївщині.