Зеленський прокоментував проблеми з ротацією, ворог атакував Харків: хронологія 774 дня війни
Українські захисники продовжують тримати лінію фронту на Сході та Півдні, не даючи росіянам просуватися вперед. Водночас знищують російських загарбників: їхній особовий склад і техніку.
Неділя, 7 квітня, – це уже сімсот сімдесят четверта доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Читайте в цьому матеріалі хронологію найголовніших подій за цей день.
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Наприкінці доби 6 квітня оголосили тривогу на Півдні та Сході. Згодом у Повітряних силах заявили про безпілотники, що запустили окупанти. Вибухи чули, зокрема, у Харкові. Один з дронів влучив у приватний будинок – спалахнула пожежа. Коментуючи питання ротацій, президент Зеленський заявив, що не всі бригади однаково легко замінити. Скажу чесно: ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були. Усі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом, Глава держави додав, що якщо провести ротацію неналежним чином, то існує вищий ризик просування ворога.
Атака "Шахедів"
Проблеми з ротацією
– сказав він.
Наприкінці доби 6 квітня оголосили тривогу на Півдні та Сході. Згодом у Повітряних силах заявили про безпілотники, що запустили окупанти. Вибухи чули, зокрема, у Харкові. Один з дронів влучив у приватний будинок – спалахнула пожежа.
Коментуючи питання ротацій, президент Зеленський заявив, що не всі бригади однаково легко замінити.
Скажу чесно: ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були. Усі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом,
Глава держави додав, що якщо провести ротацію неналежним чином, то існує вищий ризик просування ворога.