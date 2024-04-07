Зеленський прокоментував проблеми з ротацією, ворог атакував Харків: хронологія 774 дня війни

7 квітня 2024, 06:16
Читать новость на русском

Українські захисники продовжують тримати лінію фронту на Сході та Півдні, не даючи росіянам просуватися вперед. Водночас знищують російських загарбників: їхній особовий склад і техніку.

Неділя, 7 квітня, – це уже сімсот сімдесят четверта доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Читайте в цьому матеріалі хронологію найголовніших подій за цей день.

Дивіться також Росія цинічно вдарила по мирних у Харкові, атака на Херсонщину: хронологія 773 дня війни

 

01:05, 07 квітня

Атака "Шахедів"

Наприкінці доби 6 квітня оголосили тривогу на Півдні та Сході. Згодом у Повітряних силах заявили про безпілотники, що запустили окупанти. Вибухи чули, зокрема, у Харкові. Один з дронів влучив у приватний будинок – спалахнула пожежа.

00:38, 07 квітня

Проблеми з ротацією

Коментуючи питання ротацій, президент Зеленський заявив, що не всі бригади однаково легко замінити.

Скажу чесно: ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були. Усі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом,
– сказав він.

Глава держави додав, що якщо провести ротацію неналежним чином, то існує вищий ризик просування ворога.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак