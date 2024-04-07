Зеленський прокоментував проблеми з ротацією, ворог атакував Харків: хронологія 774 дня війни

Українські захисники продовжують тримати лінію фронту на Сході та Півдні, не даючи росіянам просуватися вперед. Водночас знищують російських загарбників: їхній особовий склад і техніку.

Неділя, 7 квітня, – це уже сімсот сімдесят четверта доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Читайте в цьому матеріалі хронологію найголовніших подій за цей день.

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