Вночі на Хмельниччині гриміли вибухи: ППО приземлила 12 "Шахедів"

Вночі 26 січня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, "Шахеди" летіли на Хмельницьку область.

Там сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БпЛА. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала БпЛА, тривогу оголошували й на Київщині: де були ворожі дрони

Що відомо про атаку

За словами посадовця, звернень щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

До слова, з 19:00 25 січня противник атакував Україну 72 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 50 БпЛА.

Вибухи через атаку дронами цієї ночі також чули в Харкові й Сумах. Один з ударів припав на приватний будинок в Основ'янському районі Харкова – пошкоджено вікна, дах та частину будівлі, але постраждалих немає.

У Сумах постраждали заклад освіти, багатоповерхівка та адміністративні будівлі. Там також минулося без потерпілих.

Нагадаємо, попередньої ночі, 25 січня, на Хмельниччині сили ППО знищили 4 ворожих дрони. Ніхто не постраждав, проте через атаку пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку.