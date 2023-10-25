Повибивало вікна та двері, пошкодило балкони: на Хмельниччині постраждали чотири громади

У ніч проти 25 жовтня окупанти атакували Хмельниччину "Шахедами". Падіння уламків спричинило значні руйнування.

У Повітряних силах заявили, що силам ППО вдалося збити усі 11 ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнала низка цивільних об’єктів у чотирьох громадах Хмельниччини.

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Є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури

За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, йдеться про Нетішинську, Крупецьку, Славутську та Улашанівську громади. Вони розташовані неподалік об’єкту критичної інфраструктури, який планували атакувати росіяни.

У цих громадах вибуховою хвилею були пошкоджені багато багатоквартирних та приватних будинків, а також об'єкти комунальної власності – школи, садочки. Там повибили двері та вікна, пошкодили балкони.

Наслідки ворожої атаки 25 жовтня / Фото соцмережі

Жителі Славутської та Нетішинської громад можуть отримати допомогу

Жителі Славутської та Нетішинської громад, чиє майно пошкоджено внаслідок вибухових хвиль у ніч на 25 жовтня, можуть отримати допомогу на ліквідацію ушкоджень. У громадах працює спеціальна комісія, яка обстежить будинки.

У Славуті пошкоджені всі освітні заклади

Мер Славути Василь Сидор повідомив, що станом на 13:00 відомо про 18 постраждалих унаслідок ворожої атаки. Двоє потерпілих перебувають у реанімації. Один із них – працівник котельні. Усі постраждалі – цивільні. У них – різні ступені ураження.

Крім того, ворог пошкодив всі освітні заклади міста – 28 установ. Також руйнувань зазнали котельні та будівлі іншого призначення. Це також лікарня, промислові підприємства, приблизно 300 багатоповерхових будинків та приватний сектор.

Щоб сповістити про ушкодження, необхідно:1) зробити фото- та відеофіксацію;2) зателефонували за номером 098-638-92-11 або 7-65-64 (для Славутської громади); та 068-042-70-95, 098-983-32-81, 0800 213-775, 9-10-17 (для Нетішинської громади);3) назвати адресу, ПІП, зворотні контактні дані.Також заявку про пошкоджене майно можна подати в застосунку Дія, розділ ЄВідновлення.