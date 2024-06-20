Нічна атака "Шахедів" на Київ: влада повідомила про наслідки та збиття
Джерело:КМВА
Київ атакували російські дрони-камікадзе вночі 20 червня. Сили Протиповітряної оборони успішно захищали область та місто.
За інформацією військовї адміністрації, попередньо, усі ворожі цілі знешкоджено. Повідомлень про руйнування чи потерпілих не було.
Зверніть увагу Крилаті ракети могли атакувати Україну: злітали Ту-95, але пуски не підтвердилися
Інформація від КМВА щодо нічної атаки на Київ
Повітряна тривога у Києві та області тривала дві з половиною години (від 01:52 до 04:25) та була повʼязана із загрозою застосування російською армією ударних БпЛА.
Попередньо, дрони-камікадзе окупанти запустили з півдня, вони пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області й намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.
Силами й засобами Протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили), – мовиться у повідомленні КМВА,
Станом на 5 ранку у столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.
Повітряна тривога 20 червня вночі в Україні: які були загрози
- "Шахеди" атакували Україну, вони рухалися двома основними векторами – у бік Вінницької області та до Києва. У Вінниці повідомили, що дрони завдали шкоди об'єкту критичної інфраструктури.
- Також ворог уночі міг застосувати авіаційні ракети, наземне балістичне озброєння – із цим пов'язані вибухи чули у Запоріжжі та Дніпропетровській області.
- І ще могла бути загроза від крилатих ракет Х-101, адже злітали російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Але пуски були, очевидно, імітаційними, адже ракети до нашого повітряного простору так і не долетіли.