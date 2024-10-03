Повітряна тривога тривала майже 6 годин: КМВА відзвітувала про наслідки нічної атаки на Київ

Київська область зазнала атаки ударних дронів-камікадзе ворога вночі 3 жовтня. БпЛА надлітали й до Києва – кількома хвилями та в різній кількості.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 6 годин. КМВА пише, що перші групи дронів ворог запустив ще до опівночі, а протягом ночі в постійно додавалися нові й нові.

Цієї ж ночі В Івано-Франківську пролунали вибухи: туди ворог запустив "Шахеди"

Проте жоден із російських дронів мети не досяг. Приблизно півтора десятка ударних безпілотників знешкодили сили ППО. У Деснянському районі зафіксували падіння уламків, але наслідки мінімальні – обійшлося без руйнувань, пожежі та постраждалих.

Атака на Київ дронами-камікадзе 3 жовтня: що відомо

Повітряну тривогу в Києві оголосили ще 2 жовтня о 23.14, а відбій дали аж наступної доби зранку, о 04:49. За ці майже 6 годин "Шахеди" підлітали до столиці України кількома хвилями та з різних сторін.

Зранку Київська МВА опублікувала перший звіт про нічну атаку ворога. У ньому мовиться, що російська армія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву. Тактика та прийоми незмінні вже багато місяців: це напад уночі, використання БпЛА на кшталт Shahed, зальоти на місто з різних напрямків та висот та групами з різною кількістю дронів.

Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників,

– вказано у звіті.

Тип та кількість дронів вкажуть у своїх звітах вже Повітряні сили.

Унаслідок атаки російських дронів у Києві зафіксовано падіння уламків – в Деснянському районі. Але, як зауважили у КМВА, наслідки мінімальні – без руйнувань, пожежі та інформації про постраждалих.

У підсумку влада вкотре наголосила, звернувшись до киян та гостей міста: завжди дотримуйтеся правил безпеки та за оголошення повітряної тривоги прямуйте до укриття!

Звернімо увагу, що упродовж цієї ночі вибухи та роботу ППО чули не тільки у Києві, а в Івано-Франківську, у Хмельницькій області, а Харків обстріляли КАБами, зруйнувавши багатоповерховий будинок.