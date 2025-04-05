Після кривавого удару балістикою: наслідки масованої атаки "Шахедів" по Кривому Рогу

Ввечері 4 квітня росіяни масовано атакували Кривий Ріг "Шахедами". На місто сунув "рій" з десятка безпілотників, один з яких впав у житловому районі міста.

Кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв поділився з 24 Каналом наслідками атаки. Напередодні ворог завдавав цинічного удару балістичною ракетою "Іскандер" по дитячому майданчику.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Близько опівночі 5 квітня моніторингові канали попередили про наближення групи "Шахедів" з півдня. Близько десятка іранських мопедів залетіли до повітряного простору Кривого Рогу й намагалися заподіяти шкоди.

Частину вдалося нейтралізувати, але один з безпілотників впав у спальному районі міста й викликав пожежу та руйнування. На жаль, є жертва – жінка літнього віку, яка під час сирени ховалася в укритті власного будинку. Падіння "Шахеда" було майже прямим, тому жительку не вдалося врятувати.

Внаслідок цієї атаки поранення отримали 5 мешканців Кривого Рогу. Що цинічно, ворожі безпілотники пошкодили "армійський об'єкт" – дитячий майданчик, фотографії якого облетіли всю Україну, а, можливо, і світ.

Люди між собою казали, що якщо існує пекло на землі, то ввечері 4 квітня воно було у Кривому Розі,

– наголосив Олександр Фефілатьєв.

Зазначимо, що внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу загинуло 18 людей, серед яких було 9 діток. Кількість постраждалих складає 74 жителі.