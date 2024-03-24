Вночі були дві хвилі атаки дронами, – ЗСУ про потужну роботу по ворогу на Півдні

Ворог ще звечора 23 березня почав атакувати Україну, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед". Згодом окупанти запустили крилаті ракети.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, як минула ніч на Півдні. Вона наголосила, що уночі ворог атакував дронами у дві хвилі, передає 24 Канал.

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Ворог атакував Південь дронами

Гуменюк повідомила, що уночі ворог двома потужними хвилями намагався атакувати Південь. Фактично, від початку ночі окупанти почали тероризувати південні області "Шахедами".

Від початку ночі протягом 3 годин велася бойова робота по дронах, котрі маневрували з акваторії Чорного моря й заходили аж до Подунав'я, що стосується Одещини. Маневрували також на Миколаївщині та Херсонщині,

– повідомила Гуменюк.

Друга хвиля атаки почалася фактично за 30 хвилин, як сили та засоби ППО відбили першу атаку. Бойова робота знову тривала майже 1,5 години, й ворог вже сконцентрувався на Дніпропетровщині.

Загалом, на Півдні українським захисникам вдалося знищити понад 20 "Шахедів". Уточнену інформацію опублікують згодом, коли підіб'ють підсумки усієї бойової роботи загалом.

Говорячи про тактику атаки 24 березня, Гуменюк зауважила, що ворог розставив акценти так, щоб спробувати атакувати промисловість південно-східних регіонів, а на Одещині – ворог сфокусувався на припортовій інфраструктурі.

Розосереджуючи увагу сил ППО, ворог намагався таким чином і виснажувати наші підрозділи. Робота ППО – це не лише техніка, а й люди. Фактично, протягом усієї ночі тривала бойова робота,

– наголосила Гуменюк.

В ОК "Південь" додали, що, на жаль, є влучання в інфраструктуру в Подунав'ї, однак люди не постраждали.

Окупанти били ракетами