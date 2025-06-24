"Шахеди" атакують Київщину: по ворожих дронах працюють сили ППО

Вночі 24 червня російські дрони атакують дронами Київщину. По ударних БпЛА працює ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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"Шахеди" атакують Київську область

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вночі 24 червня російські окупанти знову тероризують українські міста ударними БпЛА. В Повітряних силах о пів на першу годину ночі повідомляли про ворожі БпЛА південніше Києва.

Вже о 0:46 на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО,

– інофрмували в ОВА.

Там наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня противник атакував Україну 368 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.