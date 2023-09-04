Бачили 2 детонації: ДПСУ повідомила румунських колег про "Шахеди", але відповіді так і не було

У ніч проти 4 вересня росіяни вкотре завдали дронового удару по Одещині. Цього разу "Шахеди" атакували Ізмаїльський район. Відомо, що БпЛА ворога залетіли на територію Румунії.

Власне, про це повідомили українські прикордонники. Вони бачили дві детонації "Шахедів" на території Румунії. Ба більше, доповіли про це своїм колегам, розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу.

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Про детонацію повідомили Румунію

Зафіксували дві детонації на території Румунії прикордонні наряди, які в ту ніч несли службу на цьому напрямку. Зазначимо, що ворог бив по району Ізмаїльського порту.

По визначених каналах зв'язку прикордонники України поінформували румунських колег, що фіксували дві детонації на території Румунії у визначених районах під час здійснення атаки Росією літальними апаратами,

– розповів Андрій Демченко.

Він додав, що наші прикордонники прохали, щоб колеги надали можливу інформацію, пов'язану з цими випадками. Втім, румунська сторона станом на 12:25 так і не відповіла.

Речник МЗС Олег Ніколенко першим повідомив про те, що "Шахеди" залетіли на територію Румунії . Він, власне, посилався на прикордонників, які це зафіксували.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, румунські колеги на їхнє повідомлення та прохання не відповіли ще. Тим часом з'явилася реакція від Міноборони Румунії.

Кажуть, загрози не було

Через кілька годин з моменту інциденту з'явилася офіційна заява від румунського Міноборони. У відомстві спростували інформацію про те, що дрони-камікадзе впали на території країни. Також запевнили, що стежать за ситуацією, пов'язаною з атаками припортової інфраструктури на Дунаї.

Засоби нападу, використані Росією, жодного разу не становили прямої військової загрози для національної території або територіальних вод Румунії,

– кажуть у міністерстві.

Водночас у Міноборони засудили атаки росіян по цивільних об'єктах і інфраструктурі України. Їх назвали невиправданими та такими, які "глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права".