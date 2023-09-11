Немає ознак того, що Росія хоче атакувати Румунію, – заступник генсека НАТО про уламки "Шахедів"

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 11 вересня висловився про знайдені уламки російських безпілотників типу "Шахед" на території Румунії. Він зазначив, що небезпеки для країни немає.

Він наголосив, що немає ознак того, що країна-агресорка планувала атакувати Румунію цілеспрямовано. Джоане також закликав румунських громадян заспокоїтися через інцидент на кордоні з падінням російського безпілотника.

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Для Румунії немає небезпеки після уламків падіння "Шахедів"

Під час відкриття двох навчальних закладів у повіті Дамбовіца у Румунії заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що немає жодних доказів того, що Росія має наміри напасти на державу-союзницю. Цей коментар стосувався ситуації, коли у прикордонному з Україною районі Плауру були ідентифіковані уламки другого безпілотника.

Я хочу запевнити румунську громадськість і громадськість сусідніх територій, що немає причин для занепокоєння,

— сказав Джоане.

Він також закликав громадськість до "спокою та впевненості", особливо жителів прикордонних з нашою державою повітів. Він наголосив, що Альянс контролює ситуацію і не допустить подальшої ескалації конфлікту.

Що відомо про падіння уламків "Шахедів" в Румунії