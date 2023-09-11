Немає ознак того, що Росія хоче атакувати Румунію, – заступник генсека НАТО про уламки "Шахедів"
Джерело:G4Media.ro
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 11 вересня висловився про знайдені уламки російських безпілотників типу "Шахед" на території Румунії. Він зазначив, що небезпеки для країни немає.
Він наголосив, що немає ознак того, що країна-агресорка планувала атакувати Румунію цілеспрямовано. Джоане також закликав румунських громадян заспокоїтися через інцидент на кордоні з падінням російського безпілотника.
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Для Румунії немає небезпеки після уламків падіння "Шахедів"
Під час відкриття двох навчальних закладів у повіті Дамбовіца у Румунії заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що немає жодних доказів того, що Росія має наміри напасти на державу-союзницю. Цей коментар стосувався ситуації, коли у прикордонному з Україною районі Плауру були ідентифіковані уламки другого безпілотника.
Я хочу запевнити румунську громадськість і громадськість сусідніх територій, що немає причин для занепокоєння,
— сказав Джоане.
Він також закликав громадськість до "спокою та впевненості", особливо жителів прикордонних з нашою державою повітів. Він наголосив, що Альянс контролює ситуацію і не допустить подальшої ескалації конфлікту.
Що відомо про падіння уламків "Шахедів" в Румунії
- Під час атаки на Україну ввечері 4 вересня російський безпілотник впав на території Румунії. Спочатку влада спростовувала ці заяви, але зрештою визнала подію 6 вересня, через два дні після інциденту.
- Зрештою 9 вересня Румунія виявила уламки невпізнаного безпілотника, схожого на російський. Національне міністерство негайно почало розслідування цього питання.
- У світлі останніх подій Міністерство закордонних справ Румунії негайно викликало главу російської дипломатичної місії 10 вересня. Під час зустрічі було висловлено протест щодо порушення повітряного простору Румунії з проханням до Росії припинити напади на країну.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після того, як в країні виявили уламки безпілотників зв'язався з начальником Штабу оборони ЗС Румунії генералом Даніелем Петреску. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України, щоб захиститися від ворожих безпілотників.