"Добрий день, ми з банку": українець виманив в ізраїльтян понад 5 мільйонів гривень
Джерело:Кіберполіція України
40-річний українець організував транснаціональний call-центр. Шахрай виманював гроші у громадян Ізраїлю.
Кіберполіція викрила та затримала зловмисника. За даними слідства, шахрайську схему викрили в ході міжнародної поліцейської операції.
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За якою схемою працювали шахраї
За результатами слідства, зловмисники у телефонних розмовах випитували дані банківських карт потерпілих, видаючи себе за працівників банків або правоохоронців.
Під час розмови працівники call-центру запевняли людей, нібито сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та от-от планують привласнити гроші. Тож, для "збереження" власних заощаджень людям пропонували зняти готівку самостійно та передати її так званому "кур'єру" від банку, після чого обіцяли зарахувати гроші на "безпечний рахунок".
У такий спосіб фігуранти привласнили понад 5 мільйонів гривень. Потерпілих наразі встановлюють правоохоронці.
Що "світить" зловмисникам
Поліцейські провели обшуки в оселі організатора call-центру та припинили його діяльність. У ході обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.
Водночас обшуки проводили і в Ізраїлі. Там поліція затримала двох чоловіків, які виконували функцію "кур'єрів".
За фактом цієї справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Схожі випадки в Україні
- Українські поліцейські викрили та ліквідували масштабну шахрайську схему. Її учасники незаконно привласнили собі кошти понад десяти тисяч громадян.
- Слідчі дії проводили аж у 20 регіонах України. Аби ліквідувати розгалужену злочинну мережу, правоохоронці провели спецоперацію за участі понад 500 поліцейських. Загалом викрили 56 зловмисників.
- У кіберполіції повідомили, що 56 учасників злочинної схеми розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень
- Варто також нагадати, що у Луцьку визнали винним у шахрайстві Івана Братченю, який називав себе представником "Масонської ложі" і обіцяв політикам сприяння у просуванні кар'єри за тисячі доларів. Його засудили до 7 років.