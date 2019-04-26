Шахтарям Донбасу почнуть платити європейські зарплати

У Донецькій області гірничодобувний бізнес продовжує підвищувати зарплати співробітникам.

В результаті, на деяких підземних професіях середній заробіток суттєво перевищить пропозиції вугільних компаній з Польщі і Чехії для українських заробітчан.

Збільшення тарифних ставок і окладів у середньому складе 15%. Зростання зарплат торкнеться понад 10 тисяч співробітників восьми підприємств-партнерів "Донецьксталі", серед яких шахтоуправління "Покровське", збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська", автопідприємство "Укрбуд", "Углепромтранс", "Шахтобудівних компанія", "Свято-Іллінський машинобудівний завод", "Свято-Покровська шахта №3", "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ управління №1".

За словами генерального директора "Донецьксталі" Ільдара Салєєва, за підсумками 2018 року зарплати гірників на шахтоуправлінні "Покровське" виявилися на 76% вище, ніж в середньому по Україні і на 43% вище, ніж в галузі.

"Зростання фонду оплати праці збільшить надходження до місцевих бюджетів внаслідок податку з доходів фізичних осіб, який вже багато років є одним з найвагоміших в їх дохідній частині. Чим вище зарплати – тим більше можливостей розвитку у міст, де працюємо ми і наші партнери. Ми маємо намір регулярно проводити підвищення зарплат. Наприклад, в 2018 році зарплати співробітників ШУ "Покровське" зросли в середньому на 25%. При цьому сумарно з 2013 року середня зарплата на підприємстві зросла в 2,6 раза. Ми вже випереджаємо європейських сусідів по ряду професій, і прагнемо надалі скорочувати розрив у оплаті праці за іншим", – сказав Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, раніше "Донецьксталь" запустила Кадровий центр в Покровське. За перший квартал 2019 року працевлаштовані понад 600 осіб. На даний момент центр пропонує сотні вакансій – від водіїв автотранспортних засобів і слюсарів до зварників і гірників, з окладами від 10 до 35 тис. грн.