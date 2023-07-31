На шахті на Донеччині стався раптовий викид вугілля та газу: є загиблі

31 липня 2023, 15:28
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Джерело:

Міненерго

У неділю, 30 липня, стався раптовий викид вугілля та газу на шахті "Покровське". Внаслідок надзвичайної ситуації є жертви.

Через вибух зникли безвісти троє працівників. Згодом стало відомо, що вони загинули – їхні тіла знайшли під час аварійно-рятувальних робіт. Це машиніст і двоє прохідників.

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Причини аварії встановлюють.

Що відомо про загиблих

Як вказують у Міненерго, загинули:

  • машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович;
  • прохідник Федоренко Артем Олегович;
  • прохідник Ночка Євген Володимирович.
Важливо: "Покровське" – найбільша вугільна шахта України. 2021 року там була аварія з викидом метану, тоді загинули 6 людей.

Де розташована шахта "Покровське": показуємо на карті

Останні аварії на шахтах

17 червня стався викид метану на шахті у Павлограді. Це сталося вночі, на той час під землею працювали 200 гірників. Їх вивели із шахти, троє отримали поранення. 

У травні сталася аварія на Львівщині: там загинув працівник шахти "Червоноградська" – імовірно, внаслідок нещасного випадку. 

А у Дніпропетровській області наприкінці 2022 року через російські обстріли під землею опинились майже 500 шахтарів. На щастя, всіх удалося врятувати.

Автор: Ірина Чеботнікова