На шахті на Донеччині стався раптовий викид вугілля та газу: є загиблі

У неділю, 30 липня, стався раптовий викид вугілля та газу на шахті "Покровське". Внаслідок надзвичайної ситуації є жертви.

Через вибух зникли безвісти троє працівників. Згодом стало відомо, що вони загинули – їхні тіла знайшли під час аварійно-рятувальних робіт. Це машиніст і двоє прохідників.

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Причини аварії встановлюють.

Що відомо про загиблих

Як вказують у Міненерго, загинули:

машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович;

прохідник Федоренко Артем Олегович;

прохідник Ночка Євген Володимирович.

Де розташована шахта "Покровське": показуємо на карті

Останні аварії на шахтах

: "Покровське" – найбільша вугільна шахта України. 2021 року там була аварія з викидом метану, тоді загинули 6 людей.

17 червня стався викид метану на шахті у Павлограді. Це сталося вночі, на той час під землею працювали 200 гірників. Їх вивели із шахти, троє отримали поранення.

У травні сталася аварія на Львівщині: там загинув працівник шахти "Червоноградська" – імовірно, внаслідок нещасного випадку.

А у Дніпропетровській області наприкінці 2022 року через російські обстріли під землею опинились майже 500 шахтарів. На щастя, всіх удалося врятувати.