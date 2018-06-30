Шалена злива у Києві: вулиці столиці перетворилися на ріки

30 червня у столиці України Києві пройшла шалена злива, яка супроводжувалася грозою, внаслідок чого частину вулиць затопило.

Відповідні фото та відео з’явилися у мережі.

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Відео зливи у Києві

На деяких кадрах навіть видно, як унаслідок затопило автобус, а машини ледь не потонули у великих калюжах.



Наслідки негоди у Києві



Злива затопила деякі вулиці у Києві

"У Києві пройшов дощик. Переїзд на Корчуватому, виїзд з автостанції Видубичі та Привокзальна", – зазначають у спільноті "Київ оперативний".

До слова, за інформацією синоптиків, 30 червня у Києві спостерігалася температура на рівні 19-20 градусів тепла.

#трамвай #дождь @igormagomedov A post shared by Игорь Магомедов (@igormagomedov) on Jun 30, 2018 at 8:52am PDT

Нагадаємо, 30 червня від негоди серйозно постраждало ще одне українське місто – Чернігів.