Шалена злива у Києві: вулиці столиці перетворилися на ріки

Киевский дождичек сегодня порадовал :) Долго не было дождей и наконец то получайте сполна! #дождь #дождь️ #дождь #дождькиев #киевсейчас #kiyvnow #kiyvtoday #kiyvrain #потоп

A post shared by Sergey Ivanov (@sergey_ivanov_life) on Jun 30, 2018 at 9:01am PDT