Шалена злива у Києві: вулиці столиці перетворилися на ріки
30 червня у столиці України Києві пройшла шалена злива, яка супроводжувалася грозою, внаслідок чого частину вулиць затопило.
Відповідні фото та відео з’явилися у мережі.
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Відео зливи у Києві
На деяких кадрах навіть видно, як унаслідок затопило автобус, а машини ледь не потонули у великих калюжах.
Наслідки негоди у Києві
Злива затопила деякі вулиці у Києві
"У Києві пройшов дощик. Переїзд на Корчуватому, виїзд з автостанції Видубичі та Привокзальна", – зазначають у спільноті "Київ оперативний".
До слова, за інформацією синоптиків, 30 червня у Києві спостерігалася температура на рівні 19-20 градусів тепла.
Нагадаємо, 30 червня від негоди серйозно постраждало ще одне українське місто – Чернігів.