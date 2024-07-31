Не є співучасником війни, – спікер парламенту Грузії оскандалився заявою щодо Ірану

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі зробив суперечливу заяву. За його словами, Іран не є співучасником російської війни проти України.

У вівторок, 30 липня, політик давав брифінг в офісі своєї партії "Грузинська мрія". Під час нього він якраз-таки відмовився називати Іран співучасником російсько-української війни.

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"Іран не є співучасником війни"

Папуашвілі запитали, чи не створює для Грузії проблем той факт, що вона намагається налагодити зв'язки з Іраном – країною, яка є співучасником війни.

Іран не є співучасником будь-якої війни... Принаймні цієї. Я не знаю, звідки ви це взяли,

– відповів спікер парламенту.

Слід згадати, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе та інші представники уряду були присутні на похороні президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі у травні 2024 року.

Крім того, Кобахідзе нещодавню завітав на церемонію інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Що стосується наших відносин з Іраном, то в нас з Іраном є історико-дипломатичні відносини, які засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, а також виражають ставлення нашого народу до процесів, які можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації,

– заявив Папуашвілі.

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Грузинський політик відмовився відповідати на запитання стосовно того, чи є у нього інформація про постачання Росії з боку Ірану безпілотників типу "Шахед". Цими дронами Кремль ледь не щодня атакує українські міста.