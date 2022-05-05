Шарія судитимуть в Україні: готують процедуру екстрадиції

5 травня Анатолія Шарія затримали в Іспанії за підозрою у державній зраді. Уже відомо про те, що його судитимуть в Україні, для чого блогера екстрадують.

Під час телемарафону представник президента у Конституційному суді, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що чекає на затриманого в Іспанії Анатолія Шарія. Він зазначив, що проросійського блогера екстрадують до України, де його й судитимуть, передає 24 канал.

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На Анатолія Шарія чекає український суд

Веніславський підкреслив, що затримали Шарія у рамках міжнародної правової допомоги. Завдяки цьому проросійського блогера за вчинені кримінальні злочини на території України вдалося не лише розшукати, а й спіймати.

Відповідно, зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і відповідатиме за українськими законами,

– підкреслив Веніславський.

Але варто розуміти, що найближчими днями Анатолія Шарія не привезуть до України. Федір Веніславський підкреслив, що європейські держави надзвичайно демократичні. Тож вони скрупульозно слідкують за тим, чи дотримуються усіх правових процедур. Тож адвокати проросійського блогера матимуть можливість оскаржити затримання.

"Але те, що він точно потрапить на територію України та буде переданий у руки правосуддя, – в мене сумнівів також немає", – наголосив Веніславський.

Співпрацю Шарія з Росією довели офіційно

Так, Державний департамент Литви має у своєму розпорядженні неспростовні докази. Вони свідчать про те, що Анатолій Шарій дійсно безпосередньо пов'язаний з адміністрацією Володимира Путіна. Відтак, усі його заперечення цього не мають нічого спільного з правдою.

Дані свідчать про те, що Шарій виконує дві функції. Він чинить політичний, а також інформаційний вплив на людей за межами Росії. Що це означає? Те, що Анатолій Шарій подає своїм підписникам не власну думку, у чому він усіх переконує, а ті наративи, які озвучує замовник. Кремль, себто.

Санкції проти Шарія: коротко про головне

До санкційного списку РНБО Анатолій Шарій потрапив ще 20 серпня 2021 року. Його туди внесли через пропагандистську діяльність, яку вів блогер на території України. За кілька днів до повномасштабного вторгнення, 16 лютого 2022 року, ці санкції розширили.

Щойно почалася війна Росії проти України, Анатолію Шарію заблокували сторінки у соціальних мережах Facebook, а також Instagram. Проросійський блогер отримав бан за те, що поширював мову ворожнечі. Водночас він звинувачував у блокуванні міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За лічені дні, 7 березня, під блок потрапили ютуб-канали як Анатолія Шарія, так і його дружини. Вони недоступні для користувачів з України.

Був період, коли Анатолій Шарій переховувався у Литві. Згодом він вибрався з дружиною до Іспанії. Але у сонячній країні так і не зміг уникнути українців, які його "привітно" зустріли.

Власне, між Шарієм і одним з активістів виникла сутичка. Тож місцевій поліції довелося втрутитися у ситуацію. Після чого Сергій Стерненко запустив у мережі флешмоб. У ньому він закликав Іспанію видати Україні проросійського блогера та зрадника.

Варте уваги – "тепла" зустріч українських активістів з Шарієм в Іспанії: дивіться відео