Президент Євроради заздалегідь гостро "привітав" Путіна з перемогою на виборах
Джерело:Charles Michel
Президент Європейської ради Шарль Мішель висміяв російського диктатора Владіміра Путіна. Посадовець іронічно "привітав" кремлівського очільника з перемогою на псевдовиборах президента.
Нагадаємо, що вдень 15 березня у Росії стартували вже п'яті "вибори" Владіміра Путіна. Вони триватимуть до 17 березня.
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Привітав Путіна у саркастичній формі
Шарль Мішель оприлюднив пост, у якому "привітав" Владіміра Путіна із так званою достроковою перемогою на російських псевдовиборах, результат яких можна вважати очевидними зі зрозумілих усім причин.
Європейський посадовець наголосив, що ця "перемога" означає лише відсутність повного обмеження свободу вибору у країні-агресорці.
Хочу привітати Володимира Путіна з його дивовижною перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору,
– заявив Шарль Мішель.
Вочевидь таким чином президент Європейської ради вирішив продемонструвати свій протест ймовірним результатам російським псевдовиборам на пост очільника країни-агресорки.
У Росії розпочалися псевдовибори: що відомо
- У Росії 15 – 17 березня стартували вже п'яті "вибори" Владіміра Путіна. У перший день так званого "волевиявлення" у Московській області Росії з'явились листівки проти російського президента.
- В українському МЗС закликали ігнорувати так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Адже країна-окупант порушує норми та принципи міжнародного права.
- Головне управління розвідки повідомило, що міноборони Росії дозволило військовим голосувати без явки на виборчій дільниці. Таке рішення значно полегшує фальсифікацію результатів.
- Однак у день виборів система електронного голосування раптово перестала працювати. Росіяни не можуть проголосувати, або ж їхні голоси не зараховуються зовсім.
- На окупованих територіях також почалося "голосування". Там людей змушують брати в ньому участь, погрожуючи конфіскацією майна, репресіями. Також по вулицях їздять автівки з гучномовцями.
- Водночас Легіон "Свобода Росії" переконує, що повідомлення російських офіційних ресурсів про те, що станом на 15:00 у Бєлгородській області на так званих президентських виборах проголосувало вже понад 50% виборців, не відповідають дійсності.
- Зокрема, Радбез ООН повідомляв, що збереться на засідання через незаконні "вибори" президента Росії. Рада безпеки ООН зазначила, що засідання скликала Україна за підтримки Словенії.