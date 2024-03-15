Президент Євроради заздалегідь гостро "привітав" Путіна з перемогою на виборах

Президент Європейської ради Шарль Мішель висміяв російського диктатора Владіміра Путіна. Посадовець іронічно "привітав" кремлівського очільника з перемогою на псевдовиборах президента.

Нагадаємо, що вдень 15 березня у Росії стартували вже п'яті "вибори" Владіміра Путіна. Вони триватимуть до 17 березня.

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Привітав Путіна у саркастичній формі

Шарль Мішель оприлюднив пост, у якому "привітав" Владіміра Путіна із так званою достроковою перемогою на російських псевдовиборах, результат яких можна вважати очевидними зі зрозумілих усім причин.

Європейський посадовець наголосив, що ця "перемога" означає лише відсутність повного обмеження свободу вибору у країні-агресорці.

Хочу привітати Володимира Путіна з його дивовижною перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору,

– заявив Шарль Мішель.

Вочевидь таким чином президент Європейської ради вирішив продемонструвати свій протест ймовірним результатам російським псевдовиборам на пост очільника країни-агресорки.

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