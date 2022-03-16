Шавка Путіна Кадиров "засвітився" в Грозному — раніше він стверджував, що вже під Києвом

Рамзан Кадиров або відвертий брехун, або просто забоявся нашу тероборону. Інакше складно пояснити, як це грізний глава Чечні отак взяв і виїхав з-під Києва, де він буцімто був кілька днів тому.

Якщо напередодні Рамзан Кадиров розповідав, що він зараз перебуває під Києвом. То дивним чином вчора, 15 березня, він уже був у Грозному. Причому відео виклав у своєму телеграм-каналі сам глава Чечні.

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Прилетів до Чечні чи не був у Києві – питання риторичне

У нас немає жодних сумнівів, що під Києвом ніякого Рамзана Кадирова і не було. Він точно користується інтернетом і знає, наскільки несолодко тут військам окупанта. Ба більше, у нього були б дуже високі шанси випадково натрапити на вила, наприклад, однієї з місцевих бабусь.

Якщо ж серйозно, то у своєму телеграмі Рамзан Кадиров опублікував пост. У ньому йдеться про те, що глава Чечні зустріч у грозненському аеропорту імені Ахмата-Хаджі Кадирова секретаря Ради безпеки Росії Миколи Петрушева. Після цього делегація відправилася до могили того самого Ахмата-Хаджі Кадирова.

Ось і сам Рамзан Кадиров, який зустрічає делегацію у Грозному, дивіться відео:

Щось традиційно не стикується у них там. То ця редакторка з плакатом і меседжами про "братні народи", то Кадиров, який ніби є біля Києва, але ніби його й нема.

Мільярдер Ілон Маск днями викликав Путіна на поєдинок за Україну. Російського диктатора спробував врятувати Рамзан Кадиров, але також був висміяний.

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