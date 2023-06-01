Путіну нема чого сказати про події під Бєлгородом: мовчання Кремля сіє паніку серед росіян
Бійці з Російського добровольчого корпусу 1 червня знову завітали на територію Бєлгородської області. Тут важливо звернути увагу на реакцію Кремля. А її взагалі немає.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, нові події в Бєлгородській області демонструють, що акція російських патріотів продовжується. І це – надзвичайно добре.
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В Путіна немає жодної реакції
Як наголосив Подорожній, населенню завжди важливо знати, що влада займається їхньою проблемою, якщо дійсно сталося щось надзвичайно серйозне. Однак від Кремля знову немає ніякої реакції.
А в Кремлі – тиша. Пошепки на кухнях російське населення точно говоритиме навколо цих втаємничених подій. І побачить, що влада не зробила ніяких висновків. Не укріпила райони, не послала війська, які могли б захистити цю територію,
– зауважив політтехнолог.
Загалом російський диктатор Владімір Путін у цьому випадку опиниться в цікавій дилемі. Він обов'язково колись буде змушений прокоментувати ці події. Але зараз Путін взагалі не має що розповісти. Диктатор не буде ж казати, що прикордонна служба не здатна вибити "диверсантів" чи що "втарая армія міра" виявилася "пшиком".
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Крім того, якщо Путін почне говорити про цю проблему, то визнає її серйозною. Але він не може цього зробити.
Якщо Путін вийде і почне говорити про це… Це свідчитиме про те, що проблема настільки серйозна, що про неї має говорити президент Росії. А як на території може бути настільки серйозна ситуація, що в це втручатиметься президент? Тому зрозуміло, чому той мовчить. Очікує, що якось само по собі все закінчиться,
– розповів Подорожній.
Події в Бєлгородській області: коротко
- 1 червня бійці Російського добровольчого корпусу знову завітали на територію Росії. За попередніми даними, вони перебували поблизу Шебекіно.
- В РДК відзвітували, що вони накрили з "Градів" тамтешню будівлю МВС. Також там подякували місцевим жителям за співпрацю.
- Україна неодноразово наголошувала, що непричетна до різних дивних інцидентів на території Росії. Однак із зацікавленням за цим спостерігає.