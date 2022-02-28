Shell виходить з "Північного потоку 2" – це газовий удар
Джерело:"Інтерфакс Україна"
Нафтогазова компанія Shell plc має намір вийти зі спільних підприємств із Газпромом, включно з "Сахаліном-2", Salym Petroleum, "Гидан енерджі", "Північного потоку-2".
Так, Shell plc має намір вийти із спільних підприємств з "Газпромом", включаючи:
- 27,5% ЗПГ-проєкту "Сахалін-2";
- 50% у Salym Petroleum Development;
- СП з "Газпром нафтою" "Гидан енерджі",
А також припинити участь у проекті газопроводу "Північний потік 2". Усе це – наслідок війни Росії проти України.
Увага Байден повідомив про введення санкцій проти "Північного потоку-2"
"Наприкінці 2021 року основні засоби Shell у цих підприємствах у Росії становили приблизно 3 мільярда доларів. Ми очікуємо, що рішення розпочати процес виходу із спільних підприємств з "Газпромом" та пов'язаними з ним організаціями вплине на балансову вартість активів Shell у Росії та призведе до їх знецінення", – коментує компанія.
- 22 лютого Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Шольц наголосив, що на тлі дій Росії цей процес продовжувати не можна. Попередній позитивний результат, який був вирішальним у сертифікації, відкличуть.
Дивіться відео про зупинку сертифікації "Північного потоку-2":
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини