У ЄС – 27 країн, чимало з яких ще недавно воювали одна з одною. Вони створили спільний ринок та шенгенську зону.

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Створили наднаціональні органи й погодилися обмежити заради них національний суверенітет. Перепусткою до цього об'єднання слугує не географія. Точніше, не лише вона.

У ролі фейсконтролю – відданість спільним цінностям. Демократія, права людини й згода грати за спільними правилами.

Спільний ворог – підстава для об'єднання

Європейської прописки недостатньо, щоб стати частиною колективного Заходу. Важливо і справді бути Заходом: відповідати ціннісним рамкам та економічним критеріям.

Саме тому до колективного Заходу зазвичай зараховують країни, розташовані у зовсім інших частинах планети. Наприклад, Австралію.

Утім існує й інший спосіб об'єднуватися. На підставі спільного ворога, коли глобальний виклик стирає відмінності між суперниками й перетворює їх на союзників у боротьбі з новою загрозою.

Як, наприклад, під час Другої світової війни, коли протистояння з Третім Рейхом змусило СРСР і США опинитися в одному окопі. Чи варто дивуватися, що саме цей досвід взаємодії із Заходом Росія вважає для себе за найприйнятніший.

Зауважте! Після терактів 11 вересня Росія запропонувала свою допомогу США. В Ульяновську з'явився хаб для перекидання американських військ до Афганістану.

Москва хотіла союз проти "більшого зла"

Американські бази розмістилися у країнах Центральної Азії. Боротьба з міжнародним тероризмом слугувала за клей для взаємин Москви та Вашингтону й лишалася ним щонайменше протягом кількох років.

Утім оксамитові революції в Грузії та Україні дуже швидко відродили російську підозрілість. Москва почала підозрювати Захід у спробі замаху на свою "зону впливу".

Підсумком стали мюнхенська промова Володимира Путіна навесні 2007 року та вторгнення в Грузію 2008 року. Після цього Москва все одно наполегливо продавала Заходу союз проти "більшого зла".

Уже після анексії Криму і вторгнення на Донбас, 2015 року, Кремль на Генасамблеї ООН прямим текстом пропонував Європі та Вашингтону оборудку.

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Її сенс був доволі простий: "Світові загрожує ІДІЛ, а тому треба об'єднати зусилля заради боротьби з ним". Москва пропонувала оголосити ісламський тероризм новим "гітлером" і натякала, що готова відкрити проти нього другий фронт.

Росію інтелігентно проігнорували

Україні в цій схемі вділили роль такої собі довоєнної Фінляндії. У якої перед німецьким вторгненням Радянський Союз встиг силою відібрати 11% території. Друга світова війна затьмарила цю агресію – і після травня 1945 року ці землі залишилися під контролем СРСР.

На щось подібне, мабуть, розраховувала Москва й 2015 року. Зміркувавши, що участь у війні проти спільного ворога стане індульгенцією за окупацію українських територій.



У Москві сподівались на індульгенцію за окупацію України / Фото Getty Images

Втім Захід цю пропозицію проігнорував. Спершу Барак Обама, а тоді й Ангела Меркель заявили, що світові загрожують Ебола, Росія та ІДІЛ.

Кожен із політиків позначив російський чинник як пріоритетніший у порівняні з терористичною загрозою. Такий собі недвозначний сигнал. Ми не будемо з вами об'єднуватися проти "більшої загрози", тому що "більша загроза" – це ви.

Фармацевтична дипломатія Кремля

Під час пандемії Кремль знову почав розігрувати стару карту. Цього разу він запропонував виступити спільним фронтом проти COVID-19.

Коронавірус бив по всіх країнах без винятку. виробники вакцин не могли дати раду замовленням. Москва заходилася завзято пропонувати всім охочим свій власний "Супутник V". Така собі фармацевтична дипломатія. Ліки як привід для розмови та діалогу.

Москва розраховувала, що COVID-19 переважить Крим та Донбас. Мовляв, пандемія змусить Захід "перегорнути сторінку".

Вони сподівались, що легалізація російської вакцини у Європі відкриє для росіян кордони Євросоюзу раніше, аніж вони відкриються для "країн безвізу". Проте цей сценарій "забуксував".

Москва вирушила на війну із Заходом за 7 років до того. В історії їхніх взаємин забагато битого посуду й замало довіри. Кремль змінив образ Росії, зробив його токсичним і змусив усіх шукати "російський слід" у власних проблемах.

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Саме з цієї причини Москві буде складно знайти для Європи нового "гітлера". На тлі якого вдасться укласти з Заходом "угоду зі слідством". Перше правило продажу союзникам ідеї боротьби проти спільної загрози – це не ставати спільною загрозою.