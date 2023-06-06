"Схеми" показали перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС
Джерело:"Схеми"
Російські терористи 6 червня підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Наразі відомо, що рівень води в обласному центрі піднявся вже на 2 метри.
Програма журналістських розслідувань "Схеми" опублікувала перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. Світлини з супутника окреслюють масштабні руйнування, спричинені підривом.
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ГЕС пішла під воду
Власне, на супутникових фото Planet Labs, у порівнянні зі знімком за 4 червня, видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.
Масштаби руйнувань Каховської ГЕС: дивіться відео
Нагадаємо, що в ДПСУ опублікували відео, на якому видно, що вся Каховська ГЕС опинилась під водою. Водночас українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.
Що варто знати про підрив Каховської ГЕС
- У ніч на вівторок, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Влада Херсонської ОВА оголосила про термінову евакуацію. Містам і селищам нижче по Дніпру загрожує затоплення, його пік очікується через декілька годин, ближче до опівдня.
- У Енергоатомі заявили, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.
- Президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. Він заявив, що російські терористи лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.