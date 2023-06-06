"Схеми" показали перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС

Російські терористи 6 червня підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Наразі відомо, що рівень води в обласному центрі піднявся вже на 2 метри.

Програма журналістських розслідувань "Схеми" опублікувала перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. Світлини з супутника окреслюють масштабні руйнування, спричинені підривом.

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ГЕС пішла під воду

Власне, на супутникових фото Planet Labs, у порівнянні зі знімком за 4 червня, видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.

Масштаби руйнувань Каховської ГЕС: дивіться відео

Нагадаємо, що в ДПСУ опублікували відео, на якому видно, що вся Каховська ГЕС опинилась під водою. Водночас українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.

Перший супутниковий знімок зруйнованої ГЕС / Фото Planet Labs

Що варто знати про підрив Каховської ГЕС