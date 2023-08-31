Шеппс прокоментував своє призначення на посаду очільника Міноборони й згадав Україну

Новий очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував своє призначення на посаду. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну проти варварського вторгнення росіян.

Про це міністр оборони написав на своїй сторінці у твітері. Він змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх 4 років.

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Приступаючи до роботи у Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна,

– заявив новий міністр.

Відомо, що раніше Грант Шеппс обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Тепер на його місце також призначать нового міністра. Крім того, 44-річний політик за свою кар'єру вже був:

у 2019 – 2022 роках – був міністром транспорту;

у 2022 – 2023 роках – міністром у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії;

тиждень – главою МВС Великої Британії в уряді Ліз Трас.

Що відомо про його ставлення до України

Напередодні свого призначення Шеппс відвідав Україну. Політик 25 серпня 2023 року приїхав до Києва, де зустрівся з людьми які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії.

Крім того, у мережі він повідомляв, що весною 2022 року він доєднався до британської державної програми Homes for Ukraine та розмістив біженців з України у себе. В домі Шеппса оселилась сім'я з трьох поколінь та їхній домашній улюбленець.

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