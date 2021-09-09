Шестеро українських військових зазнали акубаротравм внаслідок обстрілу на Донбасі

Проросійські бойовики 8 вересня обстріляли позиції українських захисників поблизу Кряківки. Унаслідок атак окупантів шестеро бійців ЗСУ зазнали акубаротравм.

У відповідь військовослужбовці Збройних сил України відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

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Бійці ЗСУ зазнали акубаротравм

Після ворожого обстрілу поблизу Кряківки шістьох українських воїнів обстежили лікарі та встановили попередній діагноз – акубаротравма.

Стан здоров'я захисників – задовільний.

Для більше детальної перевірки та остаточного діагнозу військових ЗСУ, які зазнали травм, направили до ВМКЦ Північного регіону Харкова.

Наші військовослужбовці контролюють ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– додали у штабі ООС.

Що таке акубаротравма Акубаротравма – це наслідок контузії, розрив або пошкодження барабанних перетинок. Після цього перетинки заживають, але слух все одно знижується через втрату еластичності перетинок. При важких наслідках людина або тварина може оглухнути.

Загострення на Донбасі: що відомо

Російські окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі.

Минулої доби, 8 вересня, двоє бійців ЗСУ зазнали осколкових поранень.

Вранці 9 вересня російські найманці поранили захисника України.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу