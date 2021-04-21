Шевченко хоче, щоб його зі скандалом вигнали зі "Слуги народу", – ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко хоче гучного виключення з фракції. Саме тому він робить контроверсійні заяви у ЗМІ та їздить у Білорусь.

Про це видання пише з посиланням на власні джерела у керівництві "Слуги народу". Там вважають, що суперечливі вчинки Шевченко робить усвідомлено.

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Шевченко хоче виключення з фракції

Нардеп прагне, аби його гучно виключили з фракції "Слуги народу".

Він підходив до Давида Арахамії та просив його виключити. Хоче хайпанути,

– пояснив високопоставлений співрозмовник.

За його словами, голова фракції відповів нардепу: хочеш виходити – виходь, але самостійно. "І він поки залишається. Йому, мабуть, по-тихому йти не до душі", – додають джерела.

24 канал намагається сконтактуватися з Давидом Арахамією, аби дізнатися, чи справді Євгеній Шевченко звертався до нього з таким проханням.

Крім того, за інформацією видання, Шевченко отримав шанс балотуватися по мажоритарному округу на Запоріжжі за сприяння колишнього першого заступника голови Офісу Президента Сергія Трофімова. Їхнє знайомство начебто виникло на тлі прихильності до УПЦ МП.

Скандальні вчинки Євгенія Шевченка: основне