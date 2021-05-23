"Слуга" Шевченко, який їздив до Лукашенка, похвалив затримання ексредактора NEXTA Протасевича

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко похвалив затримання у Мінську ексредактора NEXTA, якому загрожує смертна кара. До речі, цей політик їздив зустрічатись із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у квітні.

Так, Шевченко зухвало відреагував на затримання активіста. Він навіть назвав це державністю.

До речі Загрожує смертна кара: у Мінську посадили літак, аби затримати засновника NEXTA

У Мінську затримали засновників NEXTA. Ось це державність!

– стверджує Шевченко.

До речі, у фейсбуці Шевченко написав, що "Бацька (Лукашенко – 24 канал) вам не Янукович". До допису додав своє фото із зустрічі з білоруським політиком.

Затримання засновника NEXTA

У Мінську 23 травня через повідомлення про замінування приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. На борту перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали. Журналіст ще перед вильотом помітив, що за ним стежать.

Зауважимо, що засновників NEXTA звинуватили в організації масових заворушень. Протасевичу у Білорусі загрожує смертна кара.

Що відомо про скандали за участю Шевченка