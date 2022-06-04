Ще більше прибічників Путіна: сенатори США закликали розширити санкційний список

Сенатори США закликали посилити санкції проти росіян. Обмеження мають стосуватися саме прибічників Путіна, осіб, що підтримують війну проти України.

З відповідним закликом 3 червня сенатори звернулись до міністра фінансів США Джанет Йеллен. Водночас текст звернення вже опублікували на сайті голови Комітету з розвідки, сенатора Марка Уорнера.

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Санкції щодо осіб зі "списку Навального"

Зокрема, у документі мовиться про важливість санкцій проти інших російських громадських діячів, високопоставлених федеральних чиновників та законодавців також підлягали режиму санкцій, що підтримують Путіна.

Все для того, щоб "гарантувати, що росіяни не зможуть продовжувати підтримувати агресію Росії, користуватися активами, їздити у відпустки або здобувати освіту на Заході".

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За основу щодо санкцій члени сенатського Комітету з розвідки пропонують взяти перелік прибічників режиму Путіна, який склали у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального. Мовиться про список з 6000 російських чиновників, діячів культури та інших відомих людей, що є так званими посіпаками режиму.

Мета санкцій

Згідно з опублікованим сенатором документом, мета санкцій має полягати у тому, щоб:

гарантувати, що ці особи не матимуть доступу до активів у США чи можливості в'їзду;

це змусило посіпак Путіна залишати свої посади;

чинити тиск на російських посадових осіб, щоб вони публічно засудили російську агресію проти України.

Лист підписали голова Комітету з розвідки Марк Уорнер, його заступник Марко Рубіо, а також ще 7 сенаторів.

Санкції проти Росії: останні новини

3 червня Європейський Союз затвердив шостий пакет санкцій проти держави-терористки Росії. Перелік 65 осіб та 18 компаній, проти яких ввели обмеження за війну, вже розкрили.

Санкції зачепили родину речника російського президента Дмитра Пєскова та коханку самого Путіна Аліну Кабаєву.

Крім того, Сполучені Штати додали до свого економічного "чорного списку" ще 71 компанію з Росії та Білорусі. Водночас цей список регулярно поповнюється – до нього потрапили вже 322 компанії.

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